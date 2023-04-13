Российские туристы заинтересовались поездками в Иран

Опубликовано: 12:08, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Российские туроператоры отметили, что у россиян появился интерес к безвизовым групповым поездкам в Иран, но в этом вопросе есть определенные сложности, и главная из них - их запуск до начала высокого сезона.

Несмотря на интерес россиян к групповым безвизовым поездкам в Иран, соглашение о таких турпоездках формируется очень неспешно, хотя надежда на то, что оно заработает до начала высокого летнего сезона, все же есть, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

Определенные сдерживающие факторы не позволяют сделать рывок и превратить турпоток в действительно массовый – сейчас отрасль ждет технического решения от Минэкономразвития, передает РИА Новости.

"Знаем, что работа ведется, и рассчитываем, что оно будет принято до высокого сезона, чтобы туроператоры с обеих сторон могли направлять своих туристов уже в рамках безвизового обмена", – отметил Осауленко.

Пока ожидается, что соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами, заключенное еще в июле 2021 года, будет реализовано в нынешнем году, однако как быстро это будет сделано, пока неизвестно.

Документом определено, что граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

Напомним, в минувшем году Иран посетили более 22 тыс россиян, Россию – более 20 тыс иранцев.