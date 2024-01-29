Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

В Иране опровергли поставки оружия хуситам 

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани
© Фото: МИД Ирана
Иран не дает никакого оружия йеменскими хуситами, сообщил постпред страны при ООН. По его словам, они лишь находятся в диалоге с мятежниками. 

Йеменские хуситы не получают от Ирана никакого оружия. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при ООН в интервью телекомпании NBC. 

Саид Иравани подчеркнул, что у хуситов есть свое оружие. Он уточнил при этом, что Тегеран не дает им указаний, как пользоваться этим оружием. 

Постпред ИРИ рассказал, что отношения Ирана с ближневосточными вооруженными группировками, называемыми "Осью сопротивления", основываются на "оборонительном пакте". По его словам, Тегеран не руководит этими группировками, а лишь проводит с ними взаимные консультации. 

Помимо этого, Иравани обратил внимание на то, что ИРИ готова призвать мятежников прекратить боевые действия, если Израиль при этом приступит к выводу своих войск из сектора Газа, а также откажется от ограничений на отправку помощи людям, которые находятся в анклаве.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2460 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы