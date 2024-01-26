США и Британия нанесли авиаудары по Йемену

ВС США и Великобритании нанесли удары по объектам военной инфраструктуры йеменских хуситов. Всего было ликвидировано порядка 36 объектов.

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Британии нанесли порядка 15 ударов по Йемену. Стало известно, что было ликвидировано около 36 объектов, связанных с военной инфраструктурой повстанцев-хуситов в Йемене.

Также отмечается, что четыре удара были нанесены в районе города Марджа, 11 – в портовом городе Ходейда.

Ранее сообщалось, что верхняя палата Конгресса США согласовала инициативу направить $2,44 млрд на поддержку военной операции против действия хуситов в Красном море.