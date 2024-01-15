Нефтяной танкер обстреляли из Йемена

Связанный с Индией нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Йемена. Кто именно открыл огонь по мирному судну – не уточняется.

Торговое судно оказалось под ударом из Йемена в Аденском заливе, информацию предоставила профильная компания Ambrey.

По ее данным, ЧП случилось с нефтяным танкером. Судно шло под панамским флагом и в момент обстрела находилось в юго-восточном направлении от Баб-эль-Мандебского пролива.

К счастью, снаряд не попал в танкер – он угодил в точку в море, которая находилась на расстоянии около морской мили от него.

Экипаж подтвердил факт обстрела, уточнив, что взрывов было два. Оба боеприпаса пролетели мимо, так что судно осталось целым.