Почему растет нефть и причем здесь хуситы?

Обострение в Красном море подстегивает цены на нефть, хотя колебания пока не самые значительные. Однако даже без конфликта на Ближнем Востоке есть факторы, способствующие росту нефтяных котировок

С самого начала конфликта вокруг сектора Газа арабские и другие мусульманские страны долго раздумывали о своей позиции. Понимая и принимая солидарность с палестинцами, они не хотели рисковать связями с Западом и Израилем. Йеменские повстанцы-хуситы стали одними из немногих, кто не только занял решительно антиизраильскую позицию, но и начал против Израиля и его союзников боевые действия.

С 19 октября 2023 года, когда хуситы объявили войну Израилю, они наносят удары ракетами по Тель-Авиву. Американские ВМС перехватывали эти снаряды, и затем атакам начали подвергаться гражданские и торговые суда в Красном море. Отсутствие безопасности вынудило многие компании выстроить новый судоходный маршрут через Южную Африку. Кульминацией конфликта вокруг Йемена стало 12 января, когда США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов. На следующий день американцы нанесли повторные удары в ответ на пуск баллистических ракет хуситов по судоходным путям.

Реакция нефти

На фоне геополитической напряженности цены на нефть ползут вверх. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent 15 января на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,26% и составила $78,49 за баррель. Цены на WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской биржы NYMEX подросли на 0,17%, достигнув $72,8 за баррель.

В день нанесения американо-британских ударов одномоментно Brent выросла на 4%, а к закрытию сессии прибавила еще 1,1%. И это при том, что с начала года господствовал тренд на понижение: на прошлой неделе Brent потеряла в стоимости по сравнению с предыдущей 0,6%, а WTI – 1,5%. Как пишет агентство Bloomberg, подобные колебания вверх и вниз доказывают, что пока трейдеры не видят серьезных геополитических рисков для добычи и поставок нефти из Ближнего Востока. В то же время, цены на нефть еще не включают премию за геополитический риск. Если конфликт обострится, то цены могут взлететь выше $80 за баррель, говорится в материале.

Перспективы нефтяных цен

Старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, юрист-международник Мехти Мехтиев считает, что цены на нефть будут подниматься по мере эскалации конфликта в Красном море. Но даже и без нее есть факторы, способствующие росту.

"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после атаки США и Великобритании, совершенной против Йемена, привела на прошлой неделе к резкому росту цен на энергоносители. На сегодняшний день произошла коррекция, и цены на сырую нефть снизились чуть более, чем на процент. Более того, растет стоимость транспортировки нефти из-за изменения логистики. При всем этом хороший рост показывает российский бренд URALS, который подорожал больше, чем BRENT и WTI", - прежде всего сообщил он.

"Также по прогнозам в нынешнем году в мире будет наблюдаться дефицит нефти более 3 млн баррелей в день из-за сокращения добычи странами ОПЕК+, что станет дополнительным фактором роста цен. По этой причине, цены на нефть будут оставаться высокими несмотря даже на то, что производство промышленных товаров во всем мире будет и дальше падать", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Перспективы рубля

С подъемом цен на нефть укрепляется и российская валюта. На утренних торгах впервые за месяц евро опустился ниже 97 рублей. Доллар потерял 38 копеек, просев до 88,21 рубля. Мехтиев отмечает, что, несмотря на эту тенденцию, цена импортных товаров все равно будет увеличиваться.

"Рост цен на сырье также означает рост цен во всем мире и на несырьевые товары, так как растут издержки. Несмотря на то что на фоне этих событий рубль укрепляется к доллару (тот стоит уже менее 88 рублей), стоимость импортных товаров, вероятно, все равно будет расти", - добавил эксперт.

После обмена ударами в конце минувшей недели в Красном море пока что наблюдается затишье. При этом власти США и Великобритании пригрозили, что в случае продолжения провокаций со стороны хуситов удары могут продолжаться. Наземную операцию союзники проводить пока что не планируют, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.