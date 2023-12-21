Страны ОПЕК+ намерены поддержать стабильность рынка нефти

Страны ОПЕК + выразили свое намерение достичь устойчивости цен на рынке нефти.

Страны-участницы ОПЕК+ намерены стабилизировать обстановку на нефтяном рынке. Такую информацию распространил секретариат организации по итогам заседаний с ее участниками.

"Секретариат ОПЕК после консультаций в начале 2024 года со странами ОПЕК, а также со странами не-ОПЕК, примкнувшими к декларации о сотрудничестве (DoC), вновь подтверждает их полную приверженность единству и сплоченности, продолжению усилий для поддержания стабильности нефтяного рынка"

– секретариат ОПЕК+

Отмечается, что взаимодействие в рамках организации направлено на то, чтобы развивать мировую экономику и приносить пользу потребителям и производителям.

С начала этого года ОПЕК уменьшила квоты на добычу нефти. Некоторые страны добровольно сокращают нефтедобычу. В частности, о снижении заявили Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Оман, Кувейт, Алжир, ОАЭ и Ирак.