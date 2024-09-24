Вестник Кавказа

Израиль атаковал хуситов в Йемене

Израиль атаковал хуситов в Йемене
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля, уничтожив главу "Хезболлы" Насруллу и других командиров движения и продолжая обстреливать Ливан, нанесла удар по объектам повстанцев-хуситов в Йемене.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали Йемен, а точнее расположенные на территории страны объекты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об ударах изначально сообщили СМИ, затем эти сведения подтвердили в ЦАХАЛ.

"ВВС Израиля атаковали цели террористического режима хуситов в Йемене на расстоянии 1,8 тыс км от израильской границы"

– пресс-служба израильской армии

В сообщении уточняется и цель атаки: ей стал порт в городе Ходейда, на берегу Красного моря

Как передает Al Jazeera, от бомбардировки огонь охватил нефтяной резервуар в терминале порта, неподалеку от него находятся еще несколько резервуаров.

Телеканал Al Mayadeen уточняет, что в общей сложности было нанесено свыше десяти ударов. Кроме того, по его информации, израильские ВВС атаковали и международный аэропорт в Ходейде. Он уже 9 девять лет, однако может использоваться хуситами как военная база. Еще одной целью израильской авиации стала электростанция в районе Эль-Хали.

Некоторое время назад в ЦАХАЛ напомнили, что во время авиаудара по Бейруту, в результате которого погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла, были убиты еще более 20 участников совещания руководства организации, которое проходило в подземном штабе под жилыми домами. Взаимные авиаудары Израиля и "Хезболлы" не прекращаются и сегодня: час назад ВВС Израиля атаковали почти 50 объектов "Хезболлы" на юге Ливана, а в направлении северных районов Израиля с территории Ливана было запущено около 20 снарядов.

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