Тегеран попросил хуситов успокоиться - СМИ

Как пишут иракские СМИ, иранское руководство обратилось к йеменским хуситам с просьбой сократить боевые действия против Израиля и западных войск в регионе. Обращение было направлено в Сану через не так давно побывавшего в Йемене экс-председателя правительства Ирака Аделя Абделя Махди.
В частности, Тегеран предлагает руководству хуситов не стрелять по морским целям, если американские войска перестанут атаковать военные цели в Йемене, а также подумать о дипломатическом контакте с Вашингтоном.
Напомним, что ВВС США уже неделю регулярно бомбардируют йеменские военные цели для обеспечения безопасности американских кораблей в Красном море. Хуситы отвечают обстрелами авианосца USS Harry Truman.
Положение хуситов усложнится к середине апреля, когда в Красное море по приказу главы Пентагона Пита Хегсета прибудет еще один американский авианосец USS Carl Vinson для уничтожения угрожающей интересам США военной инфраструктуры в Йемене.