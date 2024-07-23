Тегеран попросил хуситов успокоиться - СМИ

В ожидании усиления американского военного присутствия в Красном море власти Ирана неофициально попросили йеменских хуситов не атаковать корабли США, а также проработать сценарий проведения дипломатических переговоров с Вашингтоном о деэскалации.

Как пишут иракские СМИ, иранское руководство обратилось к йеменским хуситам с просьбой сократить боевые действия против Израиля и западных войск в регионе. Обращение было направлено в Сану через не так давно побывавшего в Йемене экс-председателя правительства Ирака Аделя Абделя Махди.

В частности, Тегеран предлагает руководству хуситов не стрелять по морским целям, если американские войска перестанут атаковать военные цели в Йемене, а также подумать о дипломатическом контакте с Вашингтоном.

Напомним, что ВВС США уже неделю регулярно бомбардируют йеменские военные цели для обеспечения безопасности американских кораблей в Красном море. Хуситы отвечают обстрелами авианосца USS Harry Truman.

Положение хуситов усложнится к середине апреля, когда в Красное море по приказу главы Пентагона Пита Хегсета прибудет еще один американский авианосец USS Carl Vinson для уничтожения угрожающей интересам США военной инфраструктуры в Йемене.