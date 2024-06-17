В Ингушетии помянули жертв теракта 2004 года

В Ингушетии провели траурную акцию в связи с 20-летием атаки на республику банды Шамиля Басаева. В 2004 году в результате попытки вторжения боевиков в республику погибли свыше 100 ингушских жителей, по преимуществу – сотрудников милиции.

В Ингушетии 22 июня – не только День памяти и скорби, но и дата террористической атаки на республику 2004 года. Сегодня в Назрани параллельно с памятными мероприятиями в честь начала Великой Отечественной войны порядка 0,5 тыс ингушских жителей также почтили память жертв того преступления против человечности, осуществленного бандой Шамиля Басаева 20 лет назад.

В назранском Мемориале памяти и славы собрались семьи убитых в 2004 году правоохранителей, чиновники и простые граждане. С речью к участникам события обратился руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, подчеркнув, что Басаев неспроста выбрал днем атаки на республику именно 22 июня.

"Думаю, банды международных террористов специально выбрали в 2004 году именно 22 июня для нападения на Ингушетию: тогда погибли свыше 100 человек, большинство из них - сотрудники правоохранительных органов. Почти в каждый ингушский дом, в каждую ингушскую семью пришло горе"

– Махмуд-Али Калиматов

Ингушский лидер заверил собравшихся, что все враги, создающие угрозы России и ее гражданам, будут побеждены. Затем была объявлена минуты молчания. После возложения венков к Вечному огню участники осмотрели аллею из почти 0,5 тыс деревьев, высаженных 11 лет назад в память об убитых ингушских правоохранителях.

Напомним, что басаевские террористы в июне 2004 года ставили цель добраться до ингушских складов с оружием. Они попытались проникнуть на закрытые объекты под видом милиционеров, но были раскрыты, после чего в течение четверти суток вели бои против местной милиции. В ходе боевых действий погибли свыше 100 жителей Ингушетии, в том числе глава МВД Абубакар Костоев.