День памяти и скорби встретили в России и странах СНГ

В России и странах бывшего СССР встретили День памяти и скорби. 83 года назад нацистская Германия напала на СССР. Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В России и во многих странах СНГ 22 июня встретили День памяти и скорби. Рано утром состоялись памятные акции, на которых участники почтили память жертв Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР. Война продлилась 1418 дней и унесла жизни свыше 26 млн человек.

Мероприятия, приуроченные к этой памятной дате, прошли сегодня утром в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Владикавказе, Нальчике и других частях России. Люди зажгли свечи памяти в честь ушедших в годы ВОВ.

Российский лидер Владимир Путин в этот день возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Памятные акции прошли и в странах бывшего СССР. Так, в Астане состоялась церемония возложения цветов к памятнику генералу Панфилову. Память погибших в годы ВОВ также почтили в парке Победы в Ереване.

Свечи в память о героях Великой Отечественной зажгли и в Баку. Мероприятие состоялось у мемориального воинского захоронения. В нем принял участие посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.