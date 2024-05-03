Путин наградил столетнего ветерана ВОВ из Дагестана звездой Героя России

В Москве состоялась церемония вручения государственных наград. Владимир Путин вручил Звезду Героя России ветерану ВОВ из Дагестана. В 2024 году ему исполнилось 100 лет.

Церемония вручения государственных наград состоялась 30 мая в Екатерининском зале Кремля в Москве. На мероприятие из Дагестана прилетел ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков.

Орденами, медалями и почетными званиями были отмечены свыше 30 граждан России. Среди награжденных оказался и Садыков, который получил звание Героя России и «Золотую Звезду».

Российский лидер Владимир Путин в торжественной обстановке прикрепил медаль в ряд к множеству наград на пиджаке ветерана, пожал ему руку и обнял его.

Отмечается, что Садыкова наградили за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, а также большой вклад в воспитание молодежи.

Ибрагим-Паша Садыков – бывший фронтовик, которому в 2024 году исполнилось 100 лет. Указ о награждении ветерана Звездой Героя России был опубликован 3 мая.