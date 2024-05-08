В Тбилиси назвали основу сильной Грузии

В мэрии Тбилиси заявили, что семья, основанная на традициях и ценностях, - это сильная Грузия. 17 мая страна отпразднует день святости семьи.

Тбилисский мэр, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал основу сильной Грузии.

По его словам, ее составляет семья, которая основана на традициях и ценностях. Он подчеркнул, что любовь к Родине начинается с семьи.

Политик напомнил, что завтра, 17 мая, Грузия отпразднует День святости семьи и уважения к родителям. Каладзе добавил, что семья – это то, на чем стоит Грузия.

Он также пригласил всех жителей города на завтрашнюю службу в храме Кашвети на проспекте Руставели, после которой пройдет шествие к собору Святой Троицы.

Стоит добавить, что власти Грузии объявили 17 мая выходным днем.