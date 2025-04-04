Горские евреи отмечают Песах

В 2025 году Песах начнется с наступлением темноты 12 апреля и закончится 20 апреля. Праздник будут отмечать иудеи по всему миру, в том числе горские евреи. О том, как это происходит "Вестнику Кавказа" рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Уже в конце текущей недели начнется праздник Песах, а это значит, что миллионы соблюдающих евреев по всему миру избавятся от хлеба и будут готовиться к специальному застолью — седеру.

Чем отличается Песах от Пасхи?

Если христианская Пасха посвящена казни и последующему воскресению Иисуса Христа, то иудейский Песах возник в память исхода еврейского народа из Египта — центрального события Торы (Ветхого Завета). События христианской Пасхи происходили как раз во время Песаха, и всем известная, хотя бы по картине Леонардо да Винчи, Тайная вечеря, представляла собой именно еврейское застолье в честь Песаха — седер.

Песах отмечается по еврейскому календарю с 14 по 22 нисана. Книга Исход (12:18) предписывает:

С четырнадцатого дня месяца по вечеру ешьте опресноки [мацу] до двадцать первого дня месяца по вечеру.

Что делают во время Песаха?

Во время Песаха читают специальную небольшую книгу, рассказывающую историю исхода из Египта, которая называется «Агада». В этот вечер из года в год еврейский народ рассказывают эту историю, тем самым передавая ее из поколения в поколение. В первую ночь Песаха устраивают специальное застолье под названием «седер» (порядок). Весь ритуал Песаха очень строг и повторяется вот уже на протяжение нескольких десятков веков. На столе присутствуют особые блюда, символизирующие освобождение из египетского рабства и обретение новой родины. Главное блюдо седера — маца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время всей пасхальной недели строго запрещены так называемые «квасные» продукты из зерна, известные как «хамец». Когда евреи в спешке уходили из Египта, у них не было времени, чтобы дождаться, пока тесто заквасится, поэтому они взяли с собой пресные лепешки — мацу. В память об этом евреи не едят квасного хлеба в течение восьми дней.

Цель Песаха

Главная цель седера и всего Песаха — представить, что как будто вы сами были рабом в Египте и освобождены рукой Бога. Вместе мы читаем текст Агады, рассказывающий как евреи из племени стали полноценным народом. В ней приводятся такие слова:

Вот хлеб угнетения, который ели наши предки в земле Египетской. Пусть все голодные придут и насытятся, пусть все нуждающиеся придут и присоединятся к нам за столом Песаха.

Таким образом Песах — это не только история физических и моральных страданий, но и руководство, указывающее, как мы должны действовать сегодня.