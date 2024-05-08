Революцию в Грузии пытаются устроить извне – генсек "Мечты"

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" обвинил внешние силы в попытке устроить в стране переворот, воспользовавшись ситуацией с законом об иноагентах. По словам Кахи Каладзе, она обречена на провал.

Иностранные силы совершают шаги для обострения ситуации, стремясь, чтобы нынешняя непростая обстановка в связи с законом об иноагентах вылилась в революцию, сообщил генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси.

"Извне, конечно же, есть попытки, чтобы в стране произошел переворот, революция"

– Каха Каладзе

Политик напомнил, что главы МИД четырех европейских стран – Литвы, Эстонии, Латвии и Исландии – в день своего приезда в Тбилиси отправились на акцию протеста против закона об иноагентах, причем вместе с колонной демонстрантов. Каладзе пояснил, что такой поступок может иметь только одну цель – разжигание поляризации.

Он провел аналогию и призвал представить, что было бы, если бы, например, глава МИД Грузии отправился в Ереван и принял там участие в оппозиционных выступлениях.

Генсек "Мечты" подчеркнул, что попытка переворота в Грузии обречена на провал.

Закон об иноагентах – что это такое?

Повторно внесенный в этом году закон об иноагентах ставит целью гарантировать прозрачность деятельности организаций – НПО и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа (минимум 20%). Такие организации обяжут войти в реестр, а затем раз год отчитываться в форме декларации. За нарушение этих требований – штраф.