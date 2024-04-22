В горах Кубани и Адыгеи будет лавиноопасно

Спасатели продлили предупреждение об опасности схода лавин до 8 мая в горах Кубани и Адыгеи. Для того чтобы минимизировать риск столкновения с лавиной, необходимо пользоваться только проверенными маршрутами и следовать рекомендациям специалистов.

С приходом весны многие любители гор проводят время на природе, занимаясь туризмом и экстремальными видами спорта. Однако в горах Кубани и Адыгеи сходы лавин становятся серьезной угрозой для жизни и здоровья отдыхающих. Поэтому важно знать о продлении предупреждения об опасности лавин до 8 мая.

«До конца суток 6 мая, а также в течение суток 7 и 8 мая в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 тыс. м лавиноопасно (опасные явления)»

– Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Почему сходы лавин так опасны?

Лавины – это мощные потоки снега, которые способны разрушить все на своем пути. Они могут быть вызваны различными факторами, такими как изменения температуры, ветер, недостаточная прочность снежного покрова. Поэтому в период весеннего таяния снега опасность схода лавин возрастает.

Для того чтобы минимизировать риск столкновения с лавиной, необходимо соблюдать ряд правил: пользоваться только проверенными маршрутами и следовать рекомендациям специалистов. Носить специальное снаряжение: лавинный датчик, лопату, зонд. Обязательно проходить курсы по безопасности в горах и знать, как вести себя в случае угрозы лавины.