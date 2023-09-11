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В Физули возвращаются еще 92 жителя

В Физули возвращаются еще 92 жителя
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Физули отправилась с начала сентября вторая группа переселенцев. Еще 92 человека возвращаются в родной город.

В Азербайджане продолжается возвращение вынужденных переселенцев в родные места. Сегодня в Физули переезжает 92 человека.

Колонна большегрузов с семьями переселенцев выехала этим утром из Баку. Всего в Физули для постоянного проживания сегодня отправились 24 семьи - 92 человека. Они покинули жилой комплекс «Гобу Парк 3» в столице ради родного города. С начала сентября это уже вторая группа граждан, которая переезжает в Физули.

Гражданам Азербайджана, возвращающимся в родные места, предоставляют современное жилье. После многолетней оккупации город отстраивается заново, создается необходимая для жизни инфраструктура.

С учетом сегодняшних 24 семей, в Физули на данный момент  проживает 119 семей - это 441 человек. Переселение в восстановленный после освобождения от оккупации город проводится по поручению азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Возвращение в Физули: в родной город вернулось 25 семей

Возвращение в Физули: в родной город вернулось 25 семей

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