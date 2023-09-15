В Физули проходит первая ярмарка труда

Первая ярмарка труда на освобожденных территориях распахнула двери в Физули. Соискателей ждет более 200 вакансий на 20 предприятиях региона.

В Физули заработала первая ярмарка труда. Мероприятие, где работу по специальности, могут найти все желающие, была организована Карабахским региональным филиалом Государственного агентства занятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Ярмарка проходит в школе №1 имени Мирзы Улугбека.

Сообщается, что участие в мероприятии приняли сотрудники специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, которые входят в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), ответственные лица филиала занятости, руководители управлений, предприятий и организаций, а также представители общественности.

Соискателей ждет более двухсот вакансий на более чем 20 предприятиях, а также подробная информация о вакансиях на освобожденных от оккупации территориях.