Первая ярмарка труда пройдет в Лачине

Возрождение освобожденных территорий Азербайджана продолжается. В Лачине впервые проведут ярмарку труда. На ней вернувшиеся семьи смогут найти подходящую им работу.
Лачин, а точнее, местность Сейрангях, примет ярмарку труда – мероприятие назначено на 20 сентября, рассказали в Минтруде Азербайджана.
В общей сложности участникам ярмарки будут доступны 130 вакансий в различных сферах. Свободные места наличествуют на 20 предприятиях.
Кроме того, все желающие смогут подробно узнать о действиях Госагентства занятости АР.
Открытие ярмарки намечено на 10:00. Она будет проходить до 13:00.