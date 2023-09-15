Первая ярмарка труда пройдет в Лачине

Опубликовано: 18:23, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возрождение освобожденных территорий Азербайджана продолжается. В Лачине впервые проведут ярмарку труда. На ней вернувшиеся семьи смогут найти подходящую им работу.

Лачин, а точнее, местность Сейрангях, примет ярмарку труда – мероприятие назначено на 20 сентября, рассказали в Минтруде Азербайджана.

В общей сложности участникам ярмарки будут доступны 130 вакансий в различных сферах. Свободные места наличествуют на 20 предприятиях.

Кроме того, все желающие смогут подробно узнать о действиях Госагентства занятости АР.

Открытие ярмарки намечено на 10:00. Она будет проходить до 13:00.