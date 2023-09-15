РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Первая ярмарка труда пройдет в Лачине

Первая ярмарка труда пройдет в Лачине
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Возрождение освобожденных территорий Азербайджана продолжается. В Лачине впервые проведут ярмарку труда. На ней вернувшиеся семьи смогут найти подходящую им работу.

Лачин, а точнее, местность Сейрангях, примет ярмарку труда – мероприятие назначено на 20 сентября, рассказали в Минтруде Азербайджана.

В общей сложности участникам ярмарки будут доступны 130 вакансий в различных сферах. Свободные места наличествуют на 20 предприятиях.

Кроме того, все желающие смогут подробно узнать о действиях Госагентства занятости АР.

Открытие ярмарки намечено на 10:00. Она будет проходить до 13:00.

К 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 30 тыс семей

К 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 30 тыс семей

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version