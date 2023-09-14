РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

К 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 30 тыс семей

К 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 30 тыс семей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
К 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур смогут вернуться десятки тысяч семей, сообщили в Милли Меджлисе. Сейчас на этих территориях ведется масштабное строительство.

Руководство Азербайджана собирается вернуть свыше 30 тыс семей в Карабах и Восточный Зангезур в течение 2024, 2025 и 2026 годов. Такое заявление сделала в рамках визита в Венгрию председатель Милли Меджлиса Азербайджана.

"В соответствии с I Госпрограммой "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в течение следующих трех лет на эти земли вернутся более 30 тыс. семей"

– Сахиба Гафарова

Выступая на проходящем в Будапеште демографическом форуме, она акцентировала внимание на том, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведется строительство восьми городов и сотни сел. По словам Гафаровой, также с нуля возводятся объекты социальной и дорожной инфраструктуры.

Более двух десятков семей получили ключи от домов в селе Агалы

Более двух десятков семей получили ключи от домов в селе Агалы

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1140 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version