К 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 30 тыс семей

Опубликовано: 22:54, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур смогут вернуться десятки тысяч семей, сообщили в Милли Меджлисе. Сейчас на этих территориях ведется масштабное строительство.

Руководство Азербайджана собирается вернуть свыше 30 тыс семей в Карабах и Восточный Зангезур в течение 2024, 2025 и 2026 годов. Такое заявление сделала в рамках визита в Венгрию председатель Милли Меджлиса Азербайджана.

"В соответствии с I Госпрограммой "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в течение следующих трех лет на эти земли вернутся более 30 тыс. семей"

– Сахиба Гафарова

Выступая на проходящем в Будапеште демографическом форуме, она акцентировала внимание на том, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведется строительство восьми городов и сотни сел. По словам Гафаровой, также с нуля возводятся объекты социальной и дорожной инфраструктуры.