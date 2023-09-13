РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Более двух десятков семей получили ключи от домов в селе Агалы

Более двух десятков семей получили ключи от домов в селе Агалы
Следующая группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Агалы. Они выехали сегодня из Баку. Ключи от домов получили 25 семей.

Население села Агалы пополнилось еще 25 семьями. Эти люди прибыли туда сегодня в рамках программы "Большое возвращение".

Новоприбывших – 123 человека – встретили в Агалы спецпредставитель президента Вахид Гаджиев. Вместе с ним были и другие чиновники. Они вручили бывшим вынужденным переселенцам ключи от их новых квартир.

Возвращение в село Агалы

Всего на данный момент в Агалы переселены 133 семьи. Население города составляет почти 650 жителей. Всем, кто возвращается в село, дают работу по профессии.

В селе обеспечена вся необходимая инфраструктура, включая центр госуслуг, школу и детсад, почту и банк, точки общепита и многое другое.

Сейчас идет подготовка к следующему этапу переселения. Предполагается, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Агалы в Азербайджане принимает новых жителей

Агалы в Азербайджане принимает новых жителей

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version