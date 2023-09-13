Более двух десятков семей получили ключи от домов в селе Агалы

Опубликовано: 20:18, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Следующая группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Агалы. Они выехали сегодня из Баку. Ключи от домов получили 25 семей.

Население села Агалы пополнилось еще 25 семьями. Эти люди прибыли туда сегодня в рамках программы "Большое возвращение".

Новоприбывших – 123 человека – встретили в Агалы спецпредставитель президента Вахид Гаджиев. Вместе с ним были и другие чиновники. Они вручили бывшим вынужденным переселенцам ключи от их новых квартир.

Возвращение в село Агалы

Всего на данный момент в Агалы переселены 133 семьи. Население города составляет почти 650 жителей. Всем, кто возвращается в село, дают работу по профессии.

В селе обеспечена вся необходимая инфраструктура, включая центр госуслуг, школу и детсад, почту и банк, точки общепита и многое другое.

Сейчас идет подготовка к следующему этапу переселения. Предполагается, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев.