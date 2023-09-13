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Агалы в Азербайджане принимает новых жителей

Агалы в Азербайджане принимает новых жителей
Численность населения зангиланского села Агалы растет, сегодня она приблизилась к 650 жителям. Азербайджан продолжает реализацию проекта «Большое возвращение» на освобожденных территориях.

Сегодня домой, в село Агалы, смогли спустя многие годы вернуться семьи вынужденных переселенцев.

Село Агалы, находящееся в Зангиланском районе, восстановлено после многолетней армянской оккупации и принимает очередную партию переселенцев. В среду 13 сентября семей. Караван грузовых автомобилей прибыл в село этим утром в рамках реализации проекта «Большое возвращение». Жители отметили, каким красивым стало село и выразили признательность правительству Азербайджана за возможность вернуться в родные места, где созданы безопасные условия и есть необходимая для жизни инфраструктура.

На сегодняшний день число жителей Агалы составляет 649 человек, первые переселенцы прибыли в село в середине июля 2022 года.

Рынок появился в селе Агалы Зангиланского района

Рынок появился в селе Агалы Зангиланского района

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