В Чечню и КБР придут дожди и мокрый снег

Синоптики спрогнозировали малоприятную погоду в республиках СКФО. Преимущественно прохладно, пройдут дожди, не исключен мокрый снег.

Дожди с мокрым липким снегом придут на территорию Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни уже в конце этой рабочей недели.

«16 февраля в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республике — сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица»

– Гидрометцентр России.

Кроме того, до 16 февраля в горах Ингушетии Чечни сохраняется повышенная опасность схода лавин.