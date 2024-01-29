В Кисловодске объявили режим ЧС из-за непогоды

Власти Кисловодска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий шквалистого ветра. В городе повалены деревья и сорвана кровля с жилых домов.

Особый режим вынуждены были ввести власти Кисловодска на время устранения последствий непогоды, которая бушевала здесь накануне. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Согласно решению экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в Кисловодске введен режим ЧС. Режим ЧС позволит нам в кратчайшие сроки отремонтировать кровлю по улице Азербайджанской. В настоящее время готовим локально-сметные расчеты. В кратчайшие сроки начнем аварийно-восстановительные работы"

– Евгений Моисеев

По данным градоначальника сейчас бригады рабочих убирают поваленные деревья и восстанавливают оборванные линии электропередач и возобновляют газоснабжение.

Моисеев отметил, что накануне ночью городу был нанесен значительный ущерб из-за шквалистого ветра.

Спасатели региона предупреждают, что из-за усиления ветра 8 февраля объявлено штормовое предупреждение.