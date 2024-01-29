Ставрополье оказалось во власти Гонконгского гриппа

На Ставрополье активизировалось распространение гонконгского гриппа. За минувшую неделю показатель вырос на 84%.

Ставропольские медики бьют тревогу – в регионе продолжается распространение так называемого гонконгского гриппа. Только за прошлую неделю, в 84% случаев заболевания гриппом фиксировался именно штамм H3N2.

По словам врачей, от обычного гриппа, его гонконгский вариант отличается быстрым течением болезни. Кроме того, по статистике, за минувшую неделю значительно повысилась заболеваемость гонконгским гриппом среди детей до двух лет: показатель вырос на 10,54%.

«По результатам лабораторных исследований в крае отмечается циркуляция вирусов гриппа А и других респираторных вирусов (СOVID-19 (SARS-Cov-2), РС-вирус, бокавирус, аденовирус). В структуре обнаруженных вирусов преобладает вирус гриппа А (H3N2) – 84%»

– Роспотрбнадзор по Ставрополью

Также в регионе продолжается рост заболеваемости ковидом, за неделю прирост составил 4,7%.