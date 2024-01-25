Гонконгский грипп вспыхнул на Ставрополье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации по гриппу и ОРВИ на Ставрополье. Чаще всего у заболевших выявляли гонконгский синдром. Также обнаруживались и другие виды вируса.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказала о ситуации с ОРВИ и гриппом в регионе.

В ведомстве заявили, что обстановка находится на неэпидемическом уровне. Там отметили, что с начала года помощь от ОРВИ понадобилась 21,2 тыс ставропольцам.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболеваемость выросла на 15%, чаще всего заболевают дети от 7 до 14 лет – 32,51%.

Стоит добавить, что в крае высока доля заболевших гонконгским гриппом, однако помимо него, есть люди, которые заразились риновирусом, бокавирусом и аденовирусом.