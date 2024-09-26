В ЦАХАЛ сообщили о праве Израиля ответить Ирану

В Армии обороны Израиля прокомментировали ракетные удары, совершенные Ираном во вторник вечером. Там отметили, что еврейское государство имеет право на ответ.

Решение об ответных ударах по Ирану теперь остается за Израилем. Об этом сообщил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Мы решим, когда взимать плату и доказывать, что мы можем наносить точечные удары и неожиданные атаки в соответствии с указаниями руководства страны"

– Герци Халеви

Ранее сегодня Исламская Республика выпустила по еврейскому государству около четырех сотен ракет.