Иран усилил охрану ядерных объектов – СМИ

Иранские военные активизировали оборону ядерных и ракетных объектов Исламской Республики, сообщают СМИ. Тегеран опасается атаки на них с воздуха. Подготовка к отражению такого нападения усилилась за прошлый год.

Ядерные, а также ракетные объекты Ирана в последнее время охраняются более активно, пишет британское издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По его данным, системы противовоздушной обороны у этих объектов приведены в режим повышенной готовности. Более того, кроме действующих сил ПВО развертываются дополнительные средства.

"Иранские власти ожидают атаки, ждут ее каждую ночь. Все находятся в полной боевой готовности, даже на секретных предприятиях"

– источник

Он добавил, что иранские власти на протяжении многих лет заботились о защите своих ядерных объектов. В последний год эта работа шла еще активнее, дополнительным стимулом послужил первый авианалет, совершенный Израилем.