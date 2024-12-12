Вестник Кавказа

Исраэль Кац предложил Питу Хегсету заняться стратегическими целями в Иране

Исраэль Кац предложил Питу Хегсету заняться стратегическими целями в Иране
© Фото: сайт Пентагона
Поздравление новому главе Пентагона Питу Хегсету, являющееся одновременно предупреждением иранскому руководству, опубликовал министр обороны Израиля Исраэль Кац. В документе он предложил США более активно работать над достижением общих целей на Ближнем Востоке.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац опубликовал обращение к новому главе Пентагона Питу Хегсету по случаю его назначения на должность, где предложить активизировать совместные американо-израильские действия по противостоянию Ирану.

По мнению Каца, усиливать военное давление на Тегеран необходимо уже в краткосрочной перспективе, поскольку Исламская Республика и ее "Ось сопротивления" по-прежнему представляют угрозу для Израиля.

"Предстоящие месяцы несут нам вызовы, требующие военной готовности, и возможности, которые позволят нам продвинуть наши стратегические цели. Я уверен, что вместе мы сможем добиться успеха"

– Исраэль Кац

Министр обороны подчеркнул, что Тель-Авив высоко оценивает усилия США по обеспечению боевого превосходства Еврейского государства на Ближнем Востоке и назвал главными целями военного сотрудничества между двумя странами мир, безопасность и процветание.

При этом Кац не стал вдаваться в подробности, о каких потенциальных американо-израильских действиях против Ирана может идти речь. Предположительно, при президенте Дональде Трампе Вашингтон и Тель-Авив могут сосредоточиться на разрушении иранских ядерных заводов.

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