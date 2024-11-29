Удар Израиля или США по Ирану получит ответ – Пезешкиан

Президент Ирана предупредил, что если страна будет атакована Израилем или Штатами, то ИРИ даст ответ. В Тегеране не ищут войны, но и не боятся ее.

В случае удара по иранской территории со стороны США или Израиля, Иран даст ответ, заявил президент страны Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News.

"Мы отреагируем на любое действие. Мы не боимся войны, но мы не ищем ее"

– Пезешкиан

Отвечая на вопрос о том, что предпримет Иран, в случае если произойдет атака, призванная якобы помешать ИРИ разработать ядерное оружие, Пезешкиан выразил надежду, что такого удара не случится, так как в итоге пострадают все участники конфликта.

Он отметил, что получение ядерного оружия не является целью Ирана.