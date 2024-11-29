Вестник Кавказа

Удар Израиля или США по Ирану получит ответ – Пезешкиан

Удар Израиля или США по Ирану получит ответ – Пезешкиан
© Фото: IRNA
Президент Ирана предупредил, что если страна будет атакована Израилем или Штатами, то ИРИ даст ответ. В Тегеране не ищут войны, но и не боятся ее.

В случае удара по иранской территории со стороны США или Израиля, Иран даст ответ, заявил президент страны Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News.

"Мы отреагируем на любое действие. Мы не боимся войны, но мы не ищем ее"

– Пезешкиан

Отвечая на вопрос о том, что предпримет Иран, в случае если произойдет атака, призванная якобы помешать ИРИ разработать ядерное оружие, Пезешкиан выразил надежду, что такого удара не случится, так как в итоге пострадают все участники конфликта.

Он отметил, что получение ядерного оружия не является целью Ирана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
770 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Яков Кедми. Трамп будет давить на Иран, чтобы ослабить Россию и Китай. Освобождение Освенцима

Яков Кедми. Трамп будет давить на Иран, чтобы ослабить Россию и Китай. Освобождение Освенцима

Иран и &quot;евротройка&quot; начали переговоры в Женеве

Иран и "евротройка" начали переговоры в Женеве

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

3 сценария для Ирана в постасадовской Сирии

3 сценария для Ирана в постасадовской Сирии

Власти Ирана предложили иностранцам покинуть окрестности АЭС Бушер

Власти Ирана предложили иностранцам покинуть окрестности АЭС Бушер

Иран готов сесть за стол переговоров по своей ядерной программе

Иран готов сесть за стол переговоров по своей ядерной программе

США пообещали сохранить диалог с Ираном при Трампе

США пообещали сохранить диалог с Ираном при Трампе

Иран потерял своё могущество? | Алексей Наумов. Разбор.

Иран потерял своё могущество? | Алексей Наумов. Разбор.

Тегеран не возражает против расширения инспекций МАГАТЭ

Тегеран не возражает против расширения инспекций МАГАТЭ

Цель женевских переговоров с &quot;евротройкой&quot; назвали в Иране

Цель женевских переговоров с "евротройкой" назвали в Иране

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы