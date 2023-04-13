В Баку указали на неприемлемость высказываний Пашиняна

Опубликовано: 21:08, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пашиняну следует вернуться за стол переговоров, а не делать в адрес Баку безосновательных обвинений. МИД Азербайджана призывает Армению остановить провокации и исполнять обязательства трехстороннего заявления.

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на недопустимые высказывания, сделанные сегодня премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Армянский премьер заявил, что ответственность за последнюю провокацию в направлении Лачина, в ходе которой погибли трое азербайджанских военнослужащих, лежит на Баку.

В МИД Азербайджана отметили, что слова Пашиняна о принятии за основу границ 1991 года предвзяты и требуют уточнения.

"Хотели бы напомнить премьер-министру Армении, что в результате политики оккупации, начатой Арменией против Азербайджана, в 1990 году отдельные села Керки и Баганис были оккупированы Арменией. Вместе с тем известно, что Армения, вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, удерживает под оккупацией 8 азербайджанских сел. В этом конкретном случае премьер-министр должен сначала прояснить вопрос о том, что подразумевается под границами 1991 года"

– говорится в заявлении пресс-секретаря азербайджанского ведомства Айхана Гаджизаде.

Ереван сохраняет территориальные претензии к Баку, не выводит свои силы с указанных территорий, это яркий пример серьезного нарушения Пражского и Сочинского соглашений и отсутствия интереса Армении к мирному процессу, говорится в сообщении.

Власти Армении не дают согласия на создание в Лачинском коридоре КПП, продолжают повторять слова о якобы закрытии и блокаде Лачинской дороги, тем самым искажая решение Международного суда по данному вопросу, отмечается в заявлении.

"Мы требуем от армянской стороны вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, вернуться к переговорам по мирному договору, от которых они отказались с декабря прошлого года, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая открытие коммуникаций, полный вывод сил с азербайджанских территорий, воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана"

– заключили в МИД Азербайджана.