Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 3 военнослужащих на границе

Опубликовано: 19:49, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели на границе с Арменией трех азербайджанских военнослужащих. Ранее сегодня ВС Армении обстреляли боевые позиции армии Азербайджана в Лачинском направлении.

В результате провокационных действий Армении, совершенных во вторник на границе, погибли 3 военнослужащих ВС Азербайджана. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня вечером на страницах Минобороны Азербайджана в соцсетях.

В ведомстве отметили, что в ходе боестолкновений были убиты Видади Залов, Эльшад Гасанов и Сабухи Тагиев.

Кроме того, в тексте сказано, что сейчас оперативную обстановку полностью контролируют азербайджанские военные.

Ранее сообщалось, что ВС Армении обстреляли боевые позиции армии Азербайджана в Лачинском направлении.