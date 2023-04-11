МИД: провокации Армении против Азербайджана дестабилизируют регион

Опубликовано: 18:18, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провокации Армении, происходящие на фоне призывов мирового сообщества к переговорам по мирному договору, говорят о том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе. В МИД Азербайджана подчеркнули, что эти действия Армении должны быть «отвергнуты и осуждены международным сообществом».

Провокации Армении против Азербайджана серьезно угрожают региональному миру и безопасности, подчеркнуто в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Гёрусского района, вели интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района. В результате провокации, совершенной противником, военнослужащие Азербайджанской Армии стали шехидами и получили ранения»

– говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что тот факт, что подобные провокации Армении происходят на фоне серьезных призывов к переговорам по мирному договору со стороны международного сообщества, говорят о том, что армянская сторона не заинтересована в мирном процессе. Подобные военные провокации Армении сопровождаются одновременно политическими провокационными шагами и заявлениями, подчеркнули в МИД Азербайджана.

«Провокации Армении против Азербайджана, попирая нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности»

– говорится в заявлении.

В МИД Азербайджана также поставили акцент на том, что эти действия Армении должны быть «отвергнуты и осуждены международным сообществом в строгой форме».

«В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные Силы Азербайджанской Республики принимают все необходимые меры и будут принимать их в дальнейшем»

– заверили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.