МИД: провокации Армении против Азербайджана дестабилизируют регион

Провокации Армении против Азербайджана серьезно угрожают региональному миру и безопасности, подчеркнуто в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
«Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Гёрусского района, вели интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района. В результате провокации, совершенной противником, военнослужащие Азербайджанской Армии стали шехидами и получили ранения»
– говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что тот факт, что подобные провокации Армении происходят на фоне серьезных призывов к переговорам по мирному договору со стороны международного сообщества, говорят о том, что армянская сторона не заинтересована в мирном процессе. Подобные военные провокации Армении сопровождаются одновременно политическими провокационными шагами и заявлениями, подчеркнули в МИД Азербайджана.
«Провокации Армении против Азербайджана, попирая нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности»
– говорится в заявлении.
В МИД Азербайджана также поставили акцент на том, что эти действия Армении должны быть «отвергнуты и осуждены международным сообществом в строгой форме».
«В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные Силы Азербайджанской Республики принимают все необходимые меры и будут принимать их в дальнейшем»
– заверили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.