Опубликовано: 16:41, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские подразделения, находящиеся на приграничных позициях в Лачинском районе, подверглись сегодня обстрелам со стороны армянских военных. Азербайджанская сторона ответила адекватными мерами.

Армянские военные в очередной раз совершили обстрелы позиций армии Азербайджана, расположенные в Лачинском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подразделения армянских ВС интенсивно обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных. Обстрелы велись с позиций у населенного пункта Дыг Горисского района в Лачинском направлении.

В ведомстве заявили, что провокация, устроенная армянской стороной, привела к гибели азербайджанских военных. Также несколько солдат армии Азербайджана получили ранения. В министерстве подчеркнули, что азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.

Армянские СМИ, в свою очередь, сообщают о трех убитых военных ВС Армении и множестве раненых. По их данным, перестрелка продолжается, и число ее жертв может вырасти.