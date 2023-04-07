Опубликовано: 16:15, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские подразделения в Карабахе сегодня подверглись обстрелам со стороны армянских военных. Азербайджанская сторона ответила адекватными мерами.

Армянские военные сегодня совершили обстрелы позиций армии Азербайджана, расположенные в Лачинском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подразделения армянских ВС обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных . Обстрелы велись с позиций у населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района в направлении села Минкенд Лачинского района.

В министерстве заявили об адекватных ответных мерах, которые были приняты азербайджанскими военными.