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Армения обстреляла Лачин

Армения обстреляла Лачин
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские подразделения в Карабахе сегодня подверглись обстрелам со стороны армянских военных. Азербайджанская сторона ответила адекватными мерами.

Армянские военные сегодня совершили обстрелы позиций армии Азербайджана, расположенные в Лачинском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подразделения армянских ВС обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных . Обстрелы велись с позиций у населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района в направлении села Минкенд Лачинского района.

В министерстве заявили об адекватных ответных мерах, которые были приняты азербайджанскими военными.

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