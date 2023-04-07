Азербайджанские подразделения в Карабахе сегодня подверглись обстрелам со стороны армянских военных. Азербайджанская сторона ответила адекватными мерами.
Армянские военные сегодня совершили обстрелы позиций армии Азербайджана, расположенные в Лачинском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Подразделения армянских ВС обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных . Обстрелы велись с позиций у населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района в направлении села Минкенд Лачинского района.
В министерстве заявили об адекватных ответных мерах, которые были приняты азербайджанскими военными.