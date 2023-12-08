В Баку перечислили самые привлекательные сферы экономики Азербайджана

Экономика Азербайджана растет после 2020 года. Инвестиции в страну выросли, с начала года в экономику республики было вложено 16 миллиардов манатов.

Госкомстат Азербайджана опубликовал данные по экономическим показателям Азербайджана с начала текущего года. В ведомстве отметили, что они увеличиваются после тяжелого для мировой экономики 2020 года.

Так, с января по ноябрь в экономику Азербайджана было вложено почти 16 млрд манатов – на 16,5% больше показателей прошлого года. В Госкомстате добавили, что ВВП страны растет, а инвестиции в основной капитал увеличиваются.

В ведомстве подчеркнули, что объем инвестиций в нефтегазовый сектор вырос на 24,7%, а объем средств, которые направлены в ненефтегазовый сектор, увеличился на 12,5%.

По данным Комитета, около 9,4 млрд манатов (почти 60% всех освоенных средств) направлено в производственный сектор. Сфера обслуживания получила 5,4 млрд манатов (35%), а возведение жилых комплексов – 805 млн манатов (5,1%).

В ведомстве добавили, что из направленных в основной капитал средств собственные средства предприятий и организаций составили 46,1%, бюджетные – 40,5%, средства граждан – 6,3%, банковские кредиты – 2,5%, другие – 4,6%.