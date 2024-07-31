Азербайджан расширяет путь из Китая в Европу

Представители Кыргызстана и Азербайджана обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. В частности, говорилось о возможности нарастить транспортировки грузов из Китая в Азербайджан через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

Посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов и первый замминистра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провели переговоры, в ходе которых обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

В частности, была затронута тема транспортировки грузов по маршруту «Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Азербайджан». Также на повестке была тема наращивания грузоперевозок в связи со строительством железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Кроме того, стороны обсудили вопросы перспектив поставок нефти из Азербайджана в Кыргызстан, а также экспорт кыргызской сельскохозяйственной продукции.

Как Азербайджан готовится к росту грузоперевозок?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как Азербайджан развивает свою транспортную инфраструктуру с учетом перспектив постоянного роста грузопотоков с Востока на Запад.

"В Алятской свободной экономической зоне сейчас активно расширяется построенный специально для организации грузоперевозок с другого берега Каспия морской порт Алят – его возможности вырастут с 15 млн т грузов в год до 25 млн т. Причем в будущем он будет использоваться не только для перевалки грузов, но и для обработки товаров на предприятиях свободной экономической зоны", - прежде всего сказал он.

"Государство целенаправленно вкладывает средства в совершенствование дорожной инфраструктуры. Улучшаются дороги в Грузию, на юг республики проложены новые трассы, и две автодороги, в том числе одна платная, соединяют сегодня Азербайджан с Россией. В Карабахе и Восточном Зангезуре близится к завершению строительство Зангезурского коридора, автомобильной и железнодорожной веток", - сообщил Эмин Гарибли.

"В целом, в Азербайджане нет такого района, где государство не развивало бы дорожную систему. Это одна из постоянно реализуемых задач. Благодаря последовательной политике, в основе которой лежит понимание важности запуска международных транспортных коридоров для азербайджанской экономики, проводимость транспортной инфраструктуры Азербайджана увеличивается, отвечая на запросы наших партнеров. Баку стремится к тому, чтобы в обозримой перспективе превратить Азербайджан в транспортный мировой хаб", - подчеркнул экономист.

Азербайджан не только строит дороги у себя, но и инвестирует в создание транспортной инфраструктуры в Центральной Азии, понимая необходимость этого для достижения собственных целей. В качестве примера Эмин Гарибли привел Азербайджано-кыргызстанский фонд, обсуждавшийся на сегодняшней встрече.

"Азербайджан заинтересован в том, чтобы в центральноазиатских странах инфраструктура развивалась. Раньше дорога была только из Казахстана, а теперь начали строить дороги в Киргизии, Узбекистане и Туркменистане. Там все еще несовершенная инфраструктура, и именно поэтому Азербайджан создал совместно с Кыргызстаном инвестиционный фонд, нацеленный на создание дорог и в целом условий, что в центральноазиатской части Срединного коридора были современные условия для грузоперевозок", - отметил он.

"Азербайджан вкладывается в дороги в Центральной Азии, понимая, что они будут востребованы не только для движения товаров между Китаем и Европой, но и в целом для грузопотоков во всех возможных направлениях на континенте, в том числе в Иран и Россию", - заключил Эмин Гарибли.