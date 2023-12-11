В Азербайджане раскрыли число прибывших в этом году туристов

С января по август 2023 года в Азербайджане побывало более 1,3 млн туристов из разных стран. Это почти на 34% больше показателей 2022 года. До конца года цифра может увеличиться.

За первые 8 месяцев текущего года Азербайджан посетили свыше 1,3 млн путешественников, сообщает пресс-служба Госкомстата страны.

В ведомстве отметили, что в текущем году показатели по посещению туристами Азербайджана выросли на 33,8%. Республика приняла путешественников из 183 государств.

В Госкомстате подчеркнули, что Азербайджан сформировал развитую туристическую отрасль. Там добавили, до конца года количество прибывших туристов может увеличиться до 1,5 млн человек.