В Азербайджане открылся зимний туристический сезон

Любителей и профессиональных лыжников ждут в Шахдагском туристическом комплексе. Гостям предложат выбрать трассу в соответствии с уровнем катания, а также полюбоваться местными красотами.

Зимний туристический сезон стартовал в Азербайджане. Стало известно, что в республике прошел тур для журналистов в Шахдагский зимне-летний туристический комплекс. Здесь представители СМИ узнали о преимуществах зимне отдыха в Азербайджане, а также о туристических программах, которые подготовлены местными туроператорами.

Здесь можно не только прокатиться любителям, но и проводить спортивные лыжные соревнования. В частности, в будущем году здесь будут проводиться соревнования международной серии по горнолыжному альпинизму Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).

По словам председателя ЗАО «Шахдагский зимне-летний туристический комплекс» Рустама Наджафова, с этого зимнего сезона в пользование любителей лыжного спорта предоставлен специальный новый склон протяженностью 1800 м.

«В этом году Шахдагский комплекс с целью расширения доступа к мировым туристическим рынкам и повышения туристической привлекательности выбран членом Евразийского альянса горных курортов, в который входят горные курорты России, Казахстана и Узбекистана. Это сотрудничество окажет положительное влияние на развитие зимнего туризма Азербайджана в будущем»

– Рустам Наджафов

Далее он отметил позитивную динамику в сфере притяжения туристов: общее количество гостей, посетивших центр в уходящем году составило 158 тыс 506 человек.