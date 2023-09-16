В Анталье снова перенесли Дипломатический форум

Опубликовано: 7:44, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анталье во второй раз отложили проведение Дипломатического форума. Мероприятие должно было пройти в марте 2023 года, затем в конце 2023 года. Теперь его перенесли на март 2024 года.

Дипломатический форум, который должен был состояться в Анталье в марте этого года, отложен до марта 2024 года.

"Третий дипломатический форум в Анталье, на котором будут обсуждаться региональные, глобальные и тематические проблемы, состоится с 1 по 3 марта 2024 года"

– оргкомитет мероприятия

Ранее форум уже переносился, причиной тому стало трагическое землетрясение в Турции. Мероприятие планировалось провести в четвертом квартале текущего года.

Международный форум дипломатов получил в этом году слоган "Эффективная дипломатия ради мира и порядка", передает РИА Новости.