РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Анталье снова перенесли Дипломатический форум

В Анталье снова перенесли Дипломатический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анталье во второй раз отложили проведение Дипломатического форума. Мероприятие должно было пройти в марте 2023 года, затем в конце 2023 года. Теперь его перенесли на март 2024 года.

Дипломатический форум, который должен был состояться в Анталье в марте этого года, отложен до марта 2024 года.

"Третий дипломатический форум в Анталье, на котором будут обсуждаться региональные, глобальные и тематические проблемы, состоится с 1 по 3 марта 2024 года"

– оргкомитет мероприятия

Ранее форум уже переносился, причиной тому стало трагическое землетрясение в Турции. Мероприятие планировалось провести в четвертом квартале текущего года.

Международный форум дипломатов получил в этом году слоган "Эффективная дипломатия ради мира и порядка", передает РИА Новости.

Самые интересные исторические места в Турции

Самые интересные исторические места в Турции

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version