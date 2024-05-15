В Адыгее в ДТП погибли четверо

Четыре человека погибли в аварии при участии двух автомобилей в Адыгее. ДТП произошло утром в понедельник, причины происшествия выясняются.

ДТП со смертельным исходом случилось этим утром на трассе в Адыгее.

Два автомобиля столкнулись на обходе Майкопа около 07:30 27 мая. По данных ГИБДД региона, Lada Granta столкнулась с двигавшемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2111.

"В результате происшествия (...) погибли водители, а также двое пассажиров, которые находились в одном из автомобилей"

– сообщение регионального ГИБДД

По факту произошедшего начата проверка, устанавливаются обстоятельства.