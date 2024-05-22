Вестник Кавказа

Южный Кавказ вошел в топ-3 доступных направления для отдыха в отеле "3 звезды"

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Где летом можно найти самые доступные отели уровня "три звезды"? Стоит присмотреться ко Вьетнаму, Таиланду, Шри-Ланке и странам Южного Кавказа - Азербайджану, Армении, Грузии, показало исследование.

Недорого отдохнуть в отеле категории "три звезды" можно во многих уголках мира, особенно выгодными для россиян оказались отели в экзотических азиатских странах и на Южном Кавказе, следует из исследования сервиса путешествий OneTwoTrip.

Летом ночь в отелях популярных городов Вьетнама и Таиланда обойдется всего в 1,5-2,2 тыс рублей. Летом в Азии низкий туристический сезон из-за дождей, кроме того, стоимость перелета не такая бюджетная, как проживание на месте.

Немного дороже летом можно остановиться на Южном Кавказе - в Ереване сутки проживаний в гостинице категории "три звезды" обойдется в 2,4 тыс рублей, в расположенном на берегу Каспия Баку - в 2,7 тыс рублей, в Тбилиси - в 3,3 тыс рублей.

За 3,5-4,5 тыс рублей можно снять номер в "трешке" в Алматы, Шарм-эль-Шейхе, Бишкеке, Дубае, Белграде, Батуми и Ташкенте.

Популярный у туристов Стамбул в Турции оказался среди дорогих направлений, и сутки в отеле «три звезды» будут стоить летом 4,6 тыс рублей.

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