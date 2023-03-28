Арнавуткёй - район Стамбула в стиле модерн. Как добраться что посмотреть?

Расположенный на живописном изгибе пролива Босфор, Арнавуткёй считается одним из самых красивых и дорогих кварталов Стамбула, но туристы пока что приезжают сюда не так часто. Расскажем, где находится Арнавуткёй, как туда добраться из центра Стамбула и что там посмотреть.

В переводе с турецкого Арнавуткёй означает "албанская деревня". По одной из версий, в 1468 году султан Мехмед II нанял мастеров из Албании для мощения улиц Константинополя, а поселились они в этой деревне, где раньше жили греки, а также еврейские и армянские семьи. Недалеко друг от друга там стоят мечеть, синагога и католическая церковь.

Где находится Арнавуткёй?

В попытке посетить Арнавуткёй можно уехать не туда: вся путаница в том, что есть Арнавуткёй - квартал города Стамбул, а есть город и район Арнавуткёй в провинции Стамбул. В город Арнавуткёй в основном приезжают ради Нового аэропорта Стамбула, который располагается в 40 км от центра бывшего Константинополя. Но туристическую ценность представляет Арнавуткёй, который находится на европейской стороне Стамбула и лежит на берегу Босфора на территории района Бешикташ. Арнавуткёй расположен примерно посередине между мостом Султана Мехмеда Фатиха и мостом Мучеников 15 Июля. От наиболее центрального Султанахмет район отделяют 10 км.

Чем известен Арнавуткёй?

В те времена, когда это еще была деревня, склоны холмов покрывали виноградники и фруктовые сады. Особенно славился Арнавуткёй сладкой османской клубникой, она до сих пор здесь выращивается, хотя и в гораздо меньших количествах. Сейчас Арнавуткёй известен в основном историческими особняками в стиле модерн, относящимися к османской эпохе.

Это высокие изящные дома с витиеватыми окнами, ставнями и многоуровневыми балконами, построенные из дерева и окрашенные в приглушенные персиковые, сиреневые и кремовые тона. В 1863 году здесь была основана старейшая частная школа Стамбула. Среди выдающихся выпускников числится писатель Орхан Памук.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И последнее, чем известен Арнавуткёй, - это рыбаки, снабжающие многочисленные рестораны города.

Как добраться в Арнавуткёй?

В Арнавуткёй есть паромный причал, паромы сюда ходят в том числе из Эминеню и Бешикташ. Добраться до Арнавуткёй можно и на автобусе через Бешикташ. Несколько городских автобусных маршрутов, в том числе из Кабаташ и Ортакей, идут вверх по побережью от Стамбульского военно-морского музея, останавливаясь перед главной площадью квартала. Поездка из Бешикташа занимает около 15 минут, а из Ортакей - минут 10, но в час пик много пробок, так что 10-15 минут превратятся в час.

Чтобы добраться в Арнавуткёй из района Кадыкей, нужно сесть на паром до Бешикташ, а затем на другой паром или автобус. Из Таксима добираться на автобусе, а из Султанахмета - на трамвай Т1 до остановки Университет изящных искусств имени Мимара Синана, а оттуда на автобусе.

Что посмотреть в районе Арнавуткёй?

Арнавуткёй - это небольшой и тихий квартал, помимо архитектуры здесь не так много достопримечательностей, но находиться здесь очень приятно. По этой причине Арнавуткёй иногда мелькает в популярных турецких сериалах. Самые красивые особняки можно увидеть вдоль набережной Арнавуткёй, они отделены от главной дороги каналом, у каждого особняка есть свой причал для лодки. Построенные в XIX веке особняки украшены декоративной резьбой.

Однако на каждой улице Арнавуткёй тоже есть красивые деревянные дома в похожем стиле. Почти в каждом переулке квартала есть что-то симпатичное, будь то интересное кафе, витьеватая лестница, смотровая площадка или какая-то милая мелочь в виде фотогеничных почтовых ящиков или цветочных горшков. Напротив паромного терминала есть городская площадь с памятником Ататюрку.

Стоит увидеть также греческую церковь 1899 года. В нескольких кварталах, ближе к набережной, находится недавно отреставрированная мечеть, построенная в 1832 году. В глубине квартала есть еврейское и греческое кладбища. На набережной можно любоваться закатом и наблюдать за рыбаками. После Арнавуткёй можно продолжить путь вверх по Босфору до крепость Румелихисар XV века. А можно наоборот доплыть от Эминеню на пароме до пристани Румели Кавагы, а оттуда за 40 минут дойти до квартала Арнавуткёй.