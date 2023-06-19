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Узбекистан будет два года получать газ из РФ

Узбекистан будет два года получать газ из РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекистан подписал с Россией договор на два года на покупку газа. Начало поставок запланировано на 1 октября 2023 года. Годовой объем составит 2,8 млрд куб м.

Узбекистан подписал с российской стороной договор на два года на покупку газа, годовой объем – кубометров. Об этом информирует Минэнерго Узбекистана. Начало поставок запланировано на 1 октября 2023 года.

"Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" А. Миллером"

– пресс-служба ведомства

Предполагается, что Россия будет поставлять в Узбекистан девять  миллионов кубометров природного газа в сутки. В год объем поставок составит примерно 2 млрд 800 млн куб м. кубометров.

Уточняется, что заключенный между сторонами контракт направлен на частичное удовлетворение растущих нужд республики в природном газе. В частности на проведение осенне-зимнего сезона.

 

 

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Когда Россия начнет поставлять газ в Узбекистан?

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