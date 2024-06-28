Вестник Кавказа

Президент Узбекистана посетит COP29 в Баку

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в COP29 в Баку. Запланированы встречи с официальными лицами иностранных государств и представителями международных организаций.

12-13 ноября по приглашению лидера Азербайджана Ильхама Алиева президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит международную конференцию ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

Сообщается, что президент Узбекистана выступит с докладом и проведет встречи с руководством международных организаций и главами государств. 

Отметим, что COP29 будет проходить в столице Азербайджана 11-22 ноября. Главной темой конференции станет поиск экономических инструментов для развивающихся стран, которые имеют трудности с переходом на "зеленые" технологии из-за ограничения в финансовых возможностях.

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