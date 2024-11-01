Вестник Кавказа

Сборная Узбекистана стала лучшей на чемпионате мира по смешанным единоборствам

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ташкенте прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам. В своих стенах узбекистанские бойцы оказались непобедимы: первое место на турнире и 30 наград разного достоинства.

Национальная команда Узбекистана добыла 30 медалей на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который прошел в Ташкенте. Этот результат позволил узбекистанской сборной стать первой на мировом первенстве, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) страны. 

Спортсмены центральноазиатской республики завоевали три медали высшего достоинства, одно "серебро", а также восемь бронзовых наград. 

Не отставала и молодежь: начинающие спортсмены из Узбекистана завоевали суммарно 18 наград, что обеспечило общекомандный триумф. 

Ранее шесть боксеров из Узбекистана стали призерами молодежного чемпионата мира по боксу в Черногории. 

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