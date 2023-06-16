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Когда Россия начнет поставлять газ в Узбекистан?

Когда Россия начнет поставлять газ в Узбекистан?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия начнет поставки газа в Узбекистан в IV квартале 2023 года. Экспорт будет идти через Казахстан. Москва и Астана подписали соглашение о транспортировке газа в Узбекистан.

Россия и Узбекистан подписали соглашение об экспорте российского газа в среднеазиатскую республику. Подписи под документами поставили глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

В пресс-службе российского концерна также заявили, что стороны подписали дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к его приемке и транспортировке. Поставки газа начнутся во IV квартале текущего года и будут идти через Казахстан.

Кроме того, "Газпром" и QazaqGaz заключили соглашение о транспортировке газа из России в Узбекистан. Также представители обеих государств поговорили о двустороннем сотрудничестве. Стороны обсудили поставки, переработку и транспортировку газа.

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