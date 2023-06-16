Опубликовано: 13:58, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия начнет поставки газа в Узбекистан в IV квартале 2023 года. Экспорт будет идти через Казахстан. Москва и Астана подписали соглашение о транспортировке газа в Узбекистан.

Россия и Узбекистан подписали соглашение об экспорте российского газа в среднеазиатскую республику. Подписи под документами поставили глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

В пресс-службе российского концерна также заявили, что стороны подписали дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к его приемке и транспортировке. Поставки газа начнутся во IV квартале текущего года и будут идти через Казахстан.

Кроме того, "Газпром" и QazaqGaz заключили соглашение о транспортировке газа из России в Узбекистан. Также представители обеих государств поговорили о двустороннем сотрудничестве. Стороны обсудили поставки, переработку и транспортировку газа.