Россия может увеличить поставки нефтепродуктов в Узбекистан

Опубликовано: 23:33, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия и Узбекистан рассматривают возможность увеличения поставок нефтепродуктов из РФ. Этот вопрос обсудили сегодня на полях ПМЭФ глава Роснефти и вице-премьер Узбекистана.

Глава Роснефти сегодня провел рабочую встречу с вице-премьером Узбекистана. Беседа Игоря Сечина с Жамшидом Ходжаевым состоялась на полях ПМЭФ-2023.

Ее участники, сообщает пресс-служба Роснефти, рассмотрели возможность наращивания поставок нефтепродуктов из России в Узбекистана.

Эта тема была поднята в связи с тем, что в начале нынешнего года президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев договорились о расширении сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

Кроме того, Сечин и Ходжаев указали на увеличение российско-узбекского товарооборота. В прошлом году РФ оказалась лидером в числе торговых партнеров Узбекистана - ее доля составила почти 20%.

"Рост взаимной торговли составил 26% и превысил $8,7 млрд. При этом Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32%"

– Роснефть

Россия будет поставлять газ в Узбекистан

Ранее сегодня Москва и Ташкент подписали соглашение, согласно которому российский газ будет поставляться в Узбекистан. Первый газ из России республика получит в IV квартале текущего года. "Голубое топливо" пойдет в Узбекистан через Казахстан - соответствующее соглашение уже заключено с казахской стороной.