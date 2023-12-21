Угон школьного автобуса в Стамбуле: подозреваемый пытался попасть к Эрдогану

Новые подробности похищения автобуса со школьниками стали известны в Турции. Угонщик рассказал, что именно он собирался делать с транспортным средством.

Мужчина, похитивший автобус со школьниками внутри в Стамбуле, намеревался с его помощью добраться до президента страны, о такой версии событий сообщает турецкий телеканал NTV.

ЧП случилось накануне. Преступник угнал школьный автобус, внутри которого были 10 детей и хостес. Пассажиров мужчина высадил, они не пострадали. Затем угонщик отъехал на определенное расстояние и бросил автобус, а сам сбежал. Транспортное средство уже обнаружено в одном из районов города.

Позже неизвестный "всплыл" уже в Анкаре. Он предпринял попытку пройти в президентский комплекс. Будучи остановленным службой безопасности, мужчина признался, что угнал автобус с детьми, чтобы попасть к главе государства.

Как на самом деле преступник добрался до турецкой столицы, не уточняется.

Личность угонщика установлена. Он рецидивист – был судим 13 раз, в том числе за кражу и хранение наркотиков.