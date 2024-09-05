Вестник Кавказа

Уголовное дело о загрязнении земли опасными веществами завели на Ставрополье

Уголовное дело о загрязнении земли опасными веществами завели на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В почве Предгорного округа Ставрополья обнаружили опасные вещества. По данному факту завели уголовное дело.

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земли в Предгорном округе. Об этом сказано в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения в границах Предгорного муниципального округа размещены отходы животноводства, что повлекло загрязнение почвы опасными биологическими веществами"

– пресс-служба прокуратуры

Сумма ущерба превышает 15 млн рублей. Расследование дела проходит под контролем прокуратуры.

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