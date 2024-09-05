Уголовное дело о загрязнении земли опасными веществами завели на Ставрополье

В почве Предгорного округа Ставрополья обнаружили опасные вещества. По данному факту завели уголовное дело.
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земли в Предгорном округе. Об этом сказано в Telegram-канале прокуратуры региона.
"Установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения в границах Предгорного муниципального округа размещены отходы животноводства, что повлекло загрязнение почвы опасными биологическими веществами"
– пресс-служба прокуратуры
Сумма ущерба превышает 15 млн рублей. Расследование дела проходит под контролем прокуратуры.