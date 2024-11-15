Вестник Кавказа

Волонтеры очистили 427 км берегов в Северной Осетии

Волонтеры очистили 427 км берегов в Северной Осетии
© Фото: telegram-канал Сергея Меняйло
Северная Осетия подвела итоги минувшего года в рамках акции «Вода России». Подробности рассказал глава республики.

В рамках федеральной акции «Вода России» Северная Осетия подвела впечатляющие итоги: на ее территории очистили 427 км берегов, в работах участвовали свыше 57 тыс добровольцев и было проведено 80 субботников, рассказал глава региона Сергей Меняйло.

Он передал, что Северная Осетия продолжит быть активным участником акции в наступившем году. Работы будут проходить как в региональной столице, так и других районах республики. Местное Минприроды предоставит волонтерам все необходимые инструменты и одежду.

«Тема экологии имеет важное значение для жителей Северной Осетии. С каждым годом число участников этой доброй акции растёт. Хочу сказать спасибо волонтёрам: благодаря вашим усилиям наши водные объекты и их берега становятся чище и безопаснее для окружающей среды»

- Сергей Меняло

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